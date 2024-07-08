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Beşiktaş, Ciro Immobile ile anlaştı mı? Immobile İstanbul'a geldi mi? Beşiktaş ile kaç yıl anlaştı?

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Son dönemlerin dikkat çeken transfer iddialarından biri olan Beşiktaş'ın İtalyan golcü Ciro Immobile ile anlaştığı iddia edildi. Beşiktaşlı taraftarlar Immobile ile anlaşma sağlandı mı sorusunun cevabını araştırıyor. Yıldız futbolcu İstanbul'a ne zaman gelecek?

Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü golcü Ciro Immobile'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Peki, Beşiktaş, Ciro Immobile ile anlaştı mı? Immobile İstanbul'a geldi mi?

BEŞİKTAŞ, CIRO IMMOBILE İLE ANLAŞTI MI?

Övünç Özdem'in haberine göre, Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Ciro Immobile ile anlaştı mı? Immobile İstanbul'a geldi mi?

IMMOBILE İSTANBUL'A GELDİ Mİ?

34 yaşındaki İtalyan yıldız, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş'a 2 yıllık imza atacak.

2023- 2024 SEZONU PERFORMANSI

Geçen sezon Lazio formasıyla 30'u ilk 11 olmak üzere 43 maçta süre bulan Ciro Immobile, bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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