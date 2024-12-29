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Beşiktaş başkanlık oy sayımı kaç kaç, sandıklar açıldı mı, sayıldı mı?

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Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif açından yaşanan sıkıntılı süreçte yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez başkanlık seçimi yapıyor. Peki, Beşiktaş başkanlık oy sayımı kaç kaç, sandıklar açıldı mı, sayıldı mı?

Beşiktaş Kulübü, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı süreçte yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongrede yeni başkan seçecek. Beşiktaş başkanlık oy sayımı kaç kaç, sandıklar açıldı mı, sayıldı mı?

BEŞİKTAŞ BAŞKANINI SEÇİYOR!

Beşiktaş Kulübü, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı süreçte yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongrede yeni başkan seçecek.

Siyah-beyazlıların 3 Aralık 2023'teki seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat, selefleri Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman, Yıldırım Demirören ve Serdar Bilgili ile aynı kaderi yaşayarak görev süresini tamamlayamadı.

Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntıların ardından istifa etti.

Tüzük gereği Hasan Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel, Mayıs 2025'teki olağan genel kurulu beklemeyerek kongre kararı aldı.

Beşiktaş'ta Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı, yarınki olağanüstü genel kurulda başkanlık yarışı verecek.

BAŞKAN ADAYLARI HÜSEYİN YÜCEL İLE SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTELERİ BELLİ OLDU

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Divan Kurulu İkinci Başkanımız Fethi Hinginar, seçimin Camiamız için hayırlı olması temennisinde bulunarak Yönetim Kurulu aday listelerini teslim aldı.

Başkan adayı Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:

Başkan

Hüseyin Yücel

Asıl Üyeler

Sencer Sarp Aral

Caner Bingöl

Ahmet Budan

Cüneyt Çilingiroğlu

Fırat Fidan

Onur Göçmez

Deniz Güven

Cemile Aslı Üstünkaya

Ahmet Mete Vardar

Adnan Sertaç Yazar

Yedek Üyeler

Sedat Seymen Akçadağ

Nazlı Ayaz

Ömer Küçük

Önder Yiğit

Abdurrahman Yiğittekin

Başkan adayı Serdal Adalı'nın Yönetim Kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:

Başkan

Serdal Adalı

Asıl Üyeler

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

A. Orhan Özalp

Mustafa Mollaoğlu

Uğur Fora

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Özkan Arseven

Toygun Batallı

Yedek Üyeler

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz

Turgut Koç

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK OY SAYIMI KAÇ KAÇ,?

Oy sayım henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Beşiktaş başkanlık oy sayımı kaç kaç, sandıklar açıldı mı, sayıldı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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