Beşiktaş başkanlık oy sayımı kaç kaç, sandıklar açıldı mı, sayıldı mı?
Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif açından yaşanan sıkıntılı süreçte yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez başkanlık seçimi yapıyor. Peki, Beşiktaş başkanlık oy sayımı kaç kaç, sandıklar açıldı mı, sayıldı mı?
Beşiktaş Kulübü, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı süreçte yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongrede yeni başkan seçecek. Beşiktaş başkanlık oy sayımı kaç kaç, sandıklar açıldı mı, sayıldı mı?
BEŞİKTAŞ BAŞKANINI SEÇİYOR!
Beşiktaş Kulübü, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı süreçte yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongrede yeni başkan seçecek.
Siyah-beyazlıların 3 Aralık 2023'teki seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat, selefleri Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman, Yıldırım Demirören ve Serdar Bilgili ile aynı kaderi yaşayarak görev süresini tamamlayamadı.
Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntıların ardından istifa etti.
Tüzük gereği Hasan Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel, Mayıs 2025'teki olağan genel kurulu beklemeyerek kongre kararı aldı.
Beşiktaş'ta Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı, yarınki olağanüstü genel kurulda başkanlık yarışı verecek.
BAŞKAN ADAYLARI HÜSEYİN YÜCEL İLE SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTELERİ BELLİ OLDU
Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
Divan Kurulu İkinci Başkanımız Fethi Hinginar, seçimin Camiamız için hayırlı olması temennisinde bulunarak Yönetim Kurulu aday listelerini teslim aldı.
Başkan adayı Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:
Başkan
Hüseyin Yücel
Asıl Üyeler
Sencer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Onur Göçmez
Deniz Güven
Cemile Aslı Üstünkaya
Ahmet Mete Vardar
Adnan Sertaç Yazar
Yedek Üyeler
Sedat Seymen Akçadağ
Nazlı Ayaz
Ömer Küçük
Önder Yiğit
Abdurrahman Yiğittekin
Başkan adayı Serdal Adalı'nın Yönetim Kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:
Başkan
Serdal Adalı
Asıl Üyeler
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
A. Orhan Özalp
Mustafa Mollaoğlu
Uğur Fora
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Özkan Arseven
Toygun Batallı
Yedek Üyeler
Esra Sayın
İbrahim Sağlam
Görkem Bilgi
Selahattin Solmaz
Turgut Koç
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK OY SAYIMI KAÇ KAÇ,?
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