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Beşiktaş-Athletic Bilbao MUHTEMEL 11'LER! Beşiktaş muhtemel 11'ler kim? (UEFA Avrupa Ligi maçı)

Beşiktaş-Athletic Bilbao MUHTEMEL 11'LER! Beşiktaş muhtemel 11'ler kim? (UEFA Avrupa Ligi maçı)
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Beşiktaş-Athletic Bilbao muhtemel 11'ler! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir mücadelede Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor! Futbolseverler, Beşiktaş-Athletic Bilbao muhtemel 11'ler ve Beşiktaş'ın sahaya hangi oyuncularla çıkacağını merak ediyor.

Beşiktaş ve Athletic Bilbao bu mücadelede sahaya hangi oyuncularla çıkacak? Beşiktaş muhtemel 11'ler kim? Bu önemli karşılaşma öncesinde teknik ekip, en iyi formdaki oyuncularını sahaya sürmeye hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin önemli karşılaşmalarından biri olan bu maç her iki takım içinde belirleyici olacak. Futbolseverler, Beşiktaş'ın hangi kadroyla sahaya çıkacağını araştırıyor. Peki, Beşiktaş muhtemel 11'ler kim? Athletic Bilbao kadrosunda kimler var?

BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri, De Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta

Beşiktaş-Athletic Bilbao muhtemel 11'ler! Beşiktaş muhtemel 11'ler kim? (UEFA Avrupa Ligi maçı)

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 28. sırada yer alıyor.

TRT FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11054 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4

Kapsama: Batı

BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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