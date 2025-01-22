Beşiktaş-Athletic Bilbao MUHTEMEL 11'LER! Beşiktaş muhtemel 11'ler kim? (UEFA Avrupa Ligi maçı)
Beşiktaş-Athletic Bilbao muhtemel 11'ler! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir mücadelede Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor! Futbolseverler, Beşiktaş-Athletic Bilbao muhtemel 11'ler ve Beşiktaş'ın sahaya hangi oyuncularla çıkacağını merak ediyor.
Beşiktaş ve Athletic Bilbao bu mücadelede sahaya hangi oyuncularla çıkacak? Beşiktaş muhtemel 11'ler kim? Bu önemli karşılaşma öncesinde teknik ekip, en iyi formdaki oyuncularını sahaya sürmeye hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin önemli karşılaşmalarından biri olan bu maç her iki takım içinde belirleyici olacak. Futbolseverler, Beşiktaş'ın hangi kadroyla sahaya çıkacağını araştırıyor. Peki, Beşiktaş muhtemel 11'ler kim? Athletic Bilbao kadrosunda kimler var?
BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri, De Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta
BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 28. sırada yer alıyor.
TRT FREKANS BİLGİLERİ
Frekans: 11054 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı (SR): 30000
FEC: 3/4
Kapsama: Batı