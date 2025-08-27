Benzin fiyatlarında olası bir zam, günlük hayatı ve ulaşım maliyetlerini doğrudan etkilediği için konuyla ilgili gelişmeler büyük bir dikkatle izleniyor. 27 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Benzine zam geldi mi?27 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları!

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında önemli bir güncelleme yapıldı. Benzin fiyatlarına 1,22 TL'lik zam yansıtılırken, motorin yani mazot fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu zam, araç sahipleri ve ulaşım sektörünü yakından ilgilendirirken, günlük yaşamda da etkilerini hissettirecek gibi görünüyor. Benzine gelen zam, özellikle şehir içi ulaşım maliyetlerinin artmasına yol açabilir ve lojistik sektöründe fiyat dengelerini etkileyebilir. Motorin fiyatlarının sabit kalması ise özellikle ticari araç kullananlar için bir rahatlama olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu son durumu yakından takip etmeye devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Akaryakıt fiyatları; küresel petrol fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi düzenlemeleri doğrultusunda belirleniyor. Son günlerde Brent petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi göstermesi ve döviz kurlarındaki hareketlilik, benzin fiyatlarına yansıdı.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.84 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 52.15 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.69 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 52.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,88 TL

DİĞER BAZI İLLERDE AKARYAKIT FİYATLARI