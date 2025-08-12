Benzin motorine zam var mı 2025? BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI! Benzin ve motorin litre fiyatı güncel ne kadar oldu?

12 Ağustos 2025 itibarıyla sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin ve motorin fiyatlarında yeni zamlar pompa fiyatlarına yansıdı. Son haftalarda peş peşe gelen fiyat artışları, sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam yapıldı, güncel fiyatlar ne oldu? İşte detaylar…

BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Son olarak akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1.77 lira indirim yapıldı.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 51.50 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 52.07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 51.35 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 51.95 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,88 TL