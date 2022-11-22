2022 Dünya Kupası'nda en çok takip edilecek futbolculardan birisi şüphesiz geçen sezonun Ballon d'Or kazananı Karim Benzema idi. Fransa milli takımı futbolcusu Benzema'yı kadroda göremeyen futbolseverler Benzema neden oynamıyor? Benzema sakat mı? Benzema neden kadroda yok? Sorularını gündeme taşıdı. Peki, Benzema Fransa milli takımı kadrosunda neden yok? İşte, Benzema sakatlık durumu!

Benzema sakat mı? 2022 Dünya Kupası'nda en çok takip edilecek futbolculardan birisi şüphesiz geçen sezonun Ballon d'Or kazananı Karim Benzema idi. Fransa milli takımı futbolcusu Benzema'yı kadroda göremeyen futbolseverler Benzema neden oynamıyor? Benzema sakat mı? Benzema neden kadroda yok? Sorularını gündeme taşıdı. Peki, Benzema Fransa milli takımı kadrosunda neden yok? İşte, Benzema sakatlık durumu ve detaylar....

BENZEMA NEDEN YOK?

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun antrenmanda kalçasından sakatlandığı ve Dünya Kupası'nda milli takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.

FRANSA MİLLİ TAKIMI KADROSU

Kaleci: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Savunma: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane

Orta saha: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout

Forvet: Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Christopher Nkunkuz