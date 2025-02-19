Benfica Monaco maç ÖZETİ! Benfica Monaco maçı kaç kaç bitti? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynadı mı?

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında, Benfica ile Monaco 3-3 berabere kaldı. İlk maçta 1-0'lık galibiyet elde eden Benfica, toplamda 4-3'lük skorla son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmada, milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü birer gol kaydederek takımlarının başarısında önemli rol oynadı. Peki, Benfica Monaco maçı kaç kaç bitti? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynadı mı?

BENFICA MONACO MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında, Benfica ile Monaco 3-3 berabere kaldı. İlk maçta 1-0'lık galibiyet elde eden Benfica, toplamda 4-3'lük skorla son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmada, milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü birer gol kaydederek takımlarının başarısında önemli rol oynadı.

BENFICA MONACO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maçın 22. dakikasında, Vangelis Pavlidis'in sol kanattan yaptığı ortayı iyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, arka direkte topu ağlarla buluşturarak Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Kerem'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golü olarak kayıtlara geçti.

Monaco, 32. dakikada Takumi Minamino'nun golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarının başında, 51. dakikada Eliesse Ben Seghir'in golüyle Fransız ekibi 2-1 öne geçti. Benfica, 76. dakikada Vangelis Pavlidis'in penaltı golüyle durumu 2-2'ye getirdi.

Monaco, 81. dakikada George Ilenikhena'nın golüyle yeniden üstünlük sağladı (3-2). Ancak, 84. dakikada Alvaro Carreras'ın sol kanattan yaptığı ortada, Orkun Kökçü kale alanı içinde topa dokunarak skoru 3-3'e taşıdı ve Benfica'ya tur için gereken avantajı sağladı.

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