Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman? Benfica Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

En çok araştırılan konularından biri olan "Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman?" sorusu, hem sarı-lacivertli taraftarların hem de futbolseverlerin gündeminde. Özellikle maçın yayın saati ve hangi kanalda ekrana geleceği merak ediliyor. Dev karşılaşmaya dair en çok aranan diğer soru ise "Benfica Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu oluyor. İşte Şampiyonlar Ligi play-off turuna damga vuracak bu kritik maçın detayları...

BENFICA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica ile 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.

BENFICA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak. Taraftarlar bu tarihi saati heyecanla bekliyor.

BENFICA FENERBAHÇE PLAY OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece Türkiye genelinde tüm futbolseverler bu maçı hiçbir ek ücret ödemeden izleyebilecek. Fenerbahçe'nin Benfica karşısında alacağı sonuç, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma şansı açısından belirleyici olacak. Bu nedenle karşılaşma hem sportif açıdan hem de taraftar desteği açısından büyük önem taşıyor.