Benfica Fenerbahçe hangi kanalda? Benfica Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda rövanş heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, bu akşam TSİ 22.00'de Lizbon'da Benfica'ya konuk olacak. Kadıköy'de golsüz biten ilk karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler, Portekiz'de galibiyet alması durumunda doğrudan gruplara kalma hakkını elde edecek. Peki, Benfica – Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve canlı olarak nasıl izlenebilecek?
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Portekiz takımlarıyla bugüne kadar 13 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 5'ini kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, 2 maçta beraberlik alırken 6 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Avrupa sahnesinde Fenerbahçe'nin karşılaştığı ilk Portekiz temsilcisi de yine Benfica olmuştu.
BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇININ STADI
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesi, Lizbon'un ünlü futbol mabedi Estádio da Luz'da oynanacak.
BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
27 Ağustos 2025 Çarşamba günü sahne alacak olan karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, Türksat uydusu üzerinden ve internet yayınlarıyla birlikte farklı dijital platformlarda da ücretsiz şekilde izlenebilecek.
TRT 1 KANAL VE ERİŞİM BİLGİLERİ
TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebilecek. Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve çevrim içi yayın seçenekleriyle de geniş bir erişim imkânı sunuyor.
BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ TARİHTE?
Avrupa arenasındaki kritik karşılaşma, 27 Ağustos Çarşamba günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.