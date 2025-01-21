Benfica Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benfica Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BENFİCA BARCELONA MAÇ ÖZETİ

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BENFİCA BARCELONA ÖZET

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BENFİCA BARCELONA ÖZET VİDEOSU

BENFİCA BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Benfica Barcelona maçı 3-1'lik Benfica üstünlüğüyle devam ediyor.

BENFİCA BARCELONA MAÇI NE ZAMANDI?

Benfica Barcelona maçı 21 Ocak 2025 günü oynandı.

BENFİCA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Benfica Barcelona maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.