Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4