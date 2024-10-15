Bedelli askerlik ücreti ile ilgili en son yapılan güncellemeler, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. 2024 yılına yönelik düzenlemelerle birlikte, bedelli askerlik ücretlerinde değişiklikler yapıldı ve bu yeni ücret, döviz kuru ve asgari ücretteki artışlara bağlı olarak her yıl yeniden belirleniyor. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücreti güncel olarak 217.871,04 TL oldu.

2024 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuru sürecinde belirli belgeler ve bilgiler talep edilmekte olup, gerekli ödemeler yapıldıktan sonra işlemler tamamlanıyor. Askerlik süresince bedelli hizmetten faydalananlar kısa süreli bir temel eğitim programına tabi tutuluyorlar. Bu süreçte, vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgi sunmaları, başvuruların sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için büyük önem taşıyor.