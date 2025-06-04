BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor

BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Halkbank'ın 11,5 milyar TL sermaye ile kuracağı Halk Katılım Bankası'nın kuruluşunu onaylarken 23 Mayıs 2024 tarihinde kuruluş izni verilen Aytemiz Yatırım Bankası'na da faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yeni bankaya önemli bir onay verdi. Bu karar, bankacılık sektöründe yeni oyuncuların faaliyet göstermesinin önünü açıyor.

HALK KATILIM BANKASI'NIN KURULUŞU ONAYLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, BDDK, Halkbank'ın 11,5 milyar TL sermaye ile kuracağı Halk Katılım Bankası'nın kuruluşunu onayladı. Bu yeni banka, katılım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek.

AYTEMİZ YATIRIM BANKASI'NA FAALİYET İZNİ VERİLDİ

Aynı zamanda, 23 Mayıs 2024 tarihinde kuruluş izni verilen Aytemiz Yatırım Bankası'na da faaliyet izni verildi. Bu gelişme, sektördeki rekabeti artırırken, yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratabilir.

Halk Katılım Bankası ve Aytemiz Yatırım Bankası, BDDK'nın verdiği onaylarla faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Bu yeni bankalar, sektördeki hizmet çeşitliliğini artırarak, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için önemli bir alternatif sunacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Finans
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