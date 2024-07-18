Bayrampaşa hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bayrampaşa nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

Bayrampaşa hangi yakada? Bayrampaşa, merkezde yer alan yoğun bir sanayi bölgesidir. Ayrıca alışveriş merkezleri ve eğlence parkları ile tanınır. Bayrampaşa'ya gidecek olan vatandaşlar Bayrampaşa İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Bayrampaşa nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Bayrampaşa harita gösterimi ve uydu görüntüleri haberimizde...

BAYRAMPAŞA HANGİ YAKADA?

Bayrampaşa, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. İstanbul'un merkezi bölgelerinden biri olan Bayrampaşa, yoğun sanayi ve ticaret faaliyetleri ile bilinir. İlçede yer alan Forum İstanbul Alışveriş Merkezi, bölgenin en önemli alışveriş ve eğlence merkezlerinden biridir. Ayrıca, metro hattının ilçeden geçmesi, ulaşımı oldukça kolaylaştırır.

Bayrampaşa, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinlikler açısından da zengin bir bölgedir. İlçede yer alan Adapark ve çevresindeki yeşil alanlar, halkın dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca, çeşitli spor tesisleri ve kültürel etkinlikler, bölge halkına çeşitli aktiviteler sunar.

BAYRAMPAŞA HARİTADA NEREDE?

İstanbul Bayrampaşa'nın haritadaki konumu şu şekildedir:

BAYRAMPAŞA NEREDE?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Bayrampaşa, Bizans döneminde "Petrion" adıyla bilinirdi. Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olan ilçe, Cumhuriyet dönemi ile birlikte sanayileşme sürecine girmiştir. Günümüzde ise sanayi bölgeleri ve ticaret merkezleri ile dikkat çekmektedir.