BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? 2025 Bayramda marketler saat kaçta açılıyor?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın ilk günü zincir marketlerin çalışma düzeni merak konusu oldu. "2025 Ramazan Bayramı'nda marketler kaça kadar açık?", "Bayramda marketler hangi gün hizmet veriyor?" gibi sorular yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 2025 Arefe günü ve Ramazan Bayramı boyunca marketler açık mı, kapalı mı? İşte BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin bayram çalışma saatlerine dair detaylar…

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Arefe günü marketler açık mı 2025 sorusunun cevabı net. BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük zincir marketler normal mesai saatleri olan 09:00 – 21:00 arasında hizmet vermeye devam edecek.

Bayramın 1. Günü – 30 Mart 2025 Pazar:

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart Pazar tarihinde BİM, A101, ŞOK ve Migros marketleri kapalı olacak. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi, büyük zincir marketler bayramın ilk günü hizmet vermemektedir.

Bayramın 2. ve 3. Günleri – 31 Mart & 1 Nisan 2025:

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde marketler sabah 09:00 – akşam 21:00 saatleri arasında normal çalışma düzenine dönecek. Vatandaşlar bu tarihlerde marketlerden alışverişlerini rahatlıkla yapabilecek.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

BİM marketler zinciri haftanın 7 günü boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Marketler, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101, 7 gün boyunca saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros, 7 gün boyunca saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Ancak saatler, il ve ilçeye göre birer saat değişkenlik gösterebilmektedir.