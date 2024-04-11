BAYRAMDA HGS GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda HGS geçişleri paralı mı, kaç TL?

Ulaştırma Bakanı Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için açıklamalarda bulundu ve bayramda HGS geçişleri ücretsiz mi? Sorusunu yanıtladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar için detaylar araştırılıyor. Peki, Bayramda HGS geçişleri paralı mı, kaç TL?

BAYRAMDA HGS GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi. 9 günlük Ramazan Bayramı 6 Nisan itibarıyla başlamakta. 6 ve 14 Nisan tarihleri arasında tatil yapacak olan vatandaşlar köprü ve otoyollardan ücretsiz bir şekilde yararlanacak. Buna göre bayramda HGS geçişleri ücretsizdir.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.