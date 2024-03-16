Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli?
Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Develi Belediye Başkan adayı olan Bayram Sabah hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Bayram Sabah'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
BAYRAM SABAH KİMDİR?
Bayram Sabah, Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.