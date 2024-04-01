Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkında detaylar, hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 tutarındaki artışla 3 bin TL yapılmıştı. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024?



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 3.000 LİRA OLDU

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl 2.000 lira olarak hesaplara yatırıldı. Yeni yıl ile beraber SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aldığı bayram ikramiyeleri %50 artışla 3.000 liraya yükseltildi. Emekliler Ramazan Bayramı'nın yanı sıra Kurban Bayramı'nda da ikramiye ödemesi alacak. 2024 yılında Kurban Bayramı 16 Haziran tarihine denk geliyor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi ikramiyelerin bayramdan 1 hafta öncesi hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Buna göre;

4A SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan,

19,20,21,22 olanlara 3 Nisan,

23,24,25,26 olanlara 4 Nisan tarihinde ödemeleri yapılacak.

4B Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamı 5 Nisan tarihinde ikramiyeleri alacak.

4C Emekli Sandığı kapsamından her ayın 1 ile 5'i arasında aylık olanların ödeme günü; 1 ve 2 olanların 2 Nisan, 3, 4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyelerini ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI