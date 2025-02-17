Bayram ikramiyesi belli oldu! 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi kaç TL?

Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacak. Emekli bayram ikramiyelerinin, bayramlardan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyeleri, 2018 yılından bu yana Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde düzenli olarak ödeniyor. 2024 yılında %50 oranında artırılarak 3.000 TL'ye yükseltilen ikramiyelerin, 2025 yılında da artması gündemde. Ancak, yapılacak zam oranı ve yeni ikramiye tutarı henüz resmi olarak açıklanmadı.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve konunun 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağını ifade etti. Bu toplantının ardından, 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı konusunda daha net bilgiler paylaşılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK?

Uzmanlar, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler dikkate alındığında, emekli bayram ikramiyelerinde %30 ila %50 arasında bir artışın söz konusu olabileceğini öngörüyor. Bu durumda, ikramiyelerin 3.900 TL ile 4.500 TL arasında değişebileceği tahmin ediliyor. Ancak, kesin rakamlar Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrasında netleşecek.