21 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bayern Münih - Werder Bremen maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bayern Münih - Werder Bremen CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Werder Bremen maçı nereden izlenir?

BAYERN MÜNİH - WERDER MAÇI HANGİ KANALDA?

21 Ocak 2024'te oynanacak olan Bayern Münih ve Werder Bremen arasındaki Almanya Bundesliga maçı, Bein Sports 4, Tivibu Spor 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, Münih'deki Allianz Arena Stadyumu'nda saat 17:30'da başlayacak. Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235; Tivibu Spor 1, Tivibu 78; beIN Sports Tod TV ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Bayern Münih ile Werder Bremen arasındaki Almanya Bundesliga maçı, 21 Ocak Pazar günü saat 17:30'da başlayacak. Türkiye'den bu mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports 4, Tivibu Spor 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarını tercih edebilirler. Maç, Münih'teki Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak ve futbol tutkunlarına büyük bir heyecan vadediyor.