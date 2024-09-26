Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne?

Batuhan Karadeniz nerede? Disiplinsiz davranışlarıyla tanınan Batuhan Karadeniz, son yıllarda spor yorumculuğuyla tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı?Batuhan Karadeniz kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

BATUHAN KARADENİZ YURT DIŞINA KAÇTI MI?

Olaylı bir futbolculuk geçmişine sahip olan Batuhan Karadeniz, yorumculuk kariyerinde yaptığı sert çıkışlarla dikkat çekiyor. Ancak, açtığı canlı yayında Türkiye'de yasaklı olan bahis ve kumar sitelerine girmesi nedeniyle eleştirildi. Yasaklı sitelerin reklamını yapmakla suçlanan Karadeniz'in banka hesaplarının MASAK tarafından incelendiği iddiaları ortaya atıldı. Bu gelişmelerin ardından ünlü yorumcunun Gürcistan'a kaçtığı iddia ediliyor.

Batuhan Karadeniz