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Batuhan Karadeniz nerede? Batuhan Karadeniz kırmızı bültenle aranıyor mu?

Batuhan Karadeniz nerede? Batuhan Karadeniz kırmızı bültenle aranıyor mu?
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Son günlerin gündem konularından biri, "Batuhan Karadeniz nerede?" sorusu oldu. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in adı, kırmızı bülten iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Peki, Batuhan Karadeniz kırmızı bültenle aranıyor mu? İşte detaylar...

Futbol kariyeriyle bir dönem adından sıkça söz ettiren Batuhan Karadeniz'in son durumu merak konusu oluyor. Sosyal medyada ve haberlerde yer alan "Batuhan Karadeniz kırmızı bültenle mi aranıyor?" iddiaları, birçok kişinin dikkatini çekiyor. Batuhan Karadeniz'in nerede olduğu sorusu, son günlerde sıkça gündeme gelmeye başladı. Kırmızı bültenle aranıp aranmadığına ilişkin tartışmalar, spor dünyasının eski yıldızını bir kez daha kamuoyunun odağına taşıdı. Peki, Batuhan Karadeniz nerede? Batuhan Karadeniz kırmızı bültenle aranıyor mu? Detaylar haberimizde...

BATUHAN KARADENİZ NEREDE?

Gözaltı kararı çıkarılmadan kısa bir süre önce Gürcistan'a kaçtığı öğrenilen 33 yaşındaki Karadeniz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gözaltı kararının ardından kendisine yöneltilen suçlamalara internette açtığı yayınla yanıt veren Karadeniz, "Benim bulunduğum yerde bu iş legal, ben Türk parasıyla oynamıyorum. Dönünce bakacağız, boynumuz kıldan ince" demişti.

Türkiye'nin INTERPOL'e yönelik talepleri sonucunda Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Karadeniz, yasa dışı bahis için teşvikte bulunmadığını belirterek, "Ben kimseyi yasa dışı bahis için teşvik etmiyorum. Nasıl oynanır nasıl üye olunur diye bir ifade kullanmıyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar izler" demişti.

Batuhan Karadeniz nerede? Batuhan Karadeniz kırmızı bültenle aranıyor mu?

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

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