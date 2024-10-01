Üye Girişi
Haberler

Batman Kayra SK Hakkari Zap SK CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Batman Kayra SK Hakkari Zap SK CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAL Ligi 1. Grup'ta haftanın en önemli maçlarından Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçı öncesi Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçına saatler kaldı. Peki, Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçı hangi kanalda? Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Batman Kayra SK Hakkari Zap SK CANLI İZLE!

Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçı hangi kanalda? Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçı öncesi Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. BAL Ligi'nin önemli mücadelelerinden Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçı detayları araştırılıyor. Peki, Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçını hangi kanal veriyor? İşte Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçı yayın bilgisi haberimizde! Batman Kayra SK Hakkari Zap SK CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

BATMAN KAYRA SK HAKKARİ ZAP SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Batman Kayra SK Hakkari Zap SK arasındaki BAL Ligi maçı yayıncısı bulunmuyor.

BATMAN KAYRA SK HAKKARİ ZAP SKMAÇI SAAT KAÇTA?

Batman Kayra SK Hakkari Zap SK Maçı, 6 Ekim Pazar günü oynanacak.

Batman Kayra SK Hakkari Zap SK Maçı, saat 13:00'te başlayacak.

BATMAN KAYRA SK HAKKARİ ZAP SKMAÇI KAÇ KAÇ?

Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçı henüz başlamadı.

BATMAN KAYRA SK HAKKARİ ZAP SK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçı, Batman Kayra SK sahasında oynanacak.

BÖLGESEL AMATÖR LİG NEDİR?

Bölgesel Amatör Lig (kısaca BAL), Türkiye'nin 5. seviyedeki futbol ligi konumundadır. İlk olarak 1990-1994 yıllarında Deplasmanlı Amatör Lig adıyla oynanan bu lig, 2010 yılında yeniden kurulmuştur.

2024-2025 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e toplam 12 takım yükselecektir.

Müsabakalar sonunda; Gruplarını birinci olarak tamamlayan 10 takım, grup ikincileri ve üçüncüleri arasında oynanacak olan play-off müsabakalarından 1 takım, İstanbul takımlarının bulunduğu 10. grupta 4 takım arasında oynanacak olan grup içi play-off müsabakaları sonunda birinci olacak 1 takım, olmak üzere toplam 12 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanır.

9 grupta son iki sırayı alan takımlar ile, İstanbul ili takımlarının bulunduğu 10. grupta son dört sırayı alan takımlar, BAL' dan bulunduğu ilin en üst yerel ligine düşer.

BAL baraj müsabakaları BAL takımı ile yerel lig takımı arasında oynanır. Baraj müsabakalarına katılan BAL takımları BAL statüsüne, yerel lig takımları ise 2024-2025 sezonunda yayınlanan Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar Kitapçığında yer alan yaş uygunluklarına uymakla mükelleftir. BAL Baraj müsabakaları tek maç eleme usulü ile oynanır. BAL baraj müsabakaları zorunlu durumlar hariç müsabakalarının tamamlanması sonrası 15gün içinde oynatılır.

BAL müsabakalarında yaşı büyük futbolcu uygulaması kaldırılmıştır. Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında 2009 ve daha küçük doğumlu futbolcular oynayamazlar.

2024-2025 sezonunda BAL'da yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.

BAL 2024 - 2025 sezonu, bu statüde belirtilen kriterleri yerine getiren ve illere verilen kontenjan kapsamında 2023-2024 Sezonunda BAL'da yer alarak TFF 3. Lig'e çıkamayan veya yerel amatör lige düşmeyen 76 takım, yerel liglerde dereceye girerek veya baraj maçında galip gelerek BAL'a yükselen 60 takım, 2023 -2024 sezonunda TFF 3.Lig'den düşen 9 takım ve deprem nedeni ile hakları dondurulan 8 takım olmak üzere toplam 153 takımdan oluşur.

BAL 2024-2025 sezonu 14 takımlı 2 grup, 15 takımlı 4 grup, 16 takımlı 3 grup ve 17 takımlı 1 grup olmak üzere toplam 10 grup'da 153 takımın katılımı ile oynanır. Aynı illerin takımları aynı grupta yer alırlar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Türkiye Futbol Federasyonu Hakkari Batman

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

 Kara operasyonuyla birlikte harekete geçtiler! ABD, Orta Doğu'ya ek asker ve savaş uçağı gönderecek

"Ateşkes" diyen Bıden, bir yandan da katliama destek verecek
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul elektrik kesintisi! 1-2 Ekim Ümraniye, Avcılar, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 1-2 Ekim Sarıçam, Ceyhan, Seyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Antalya elektrik kesintisi! 1-2 Ekim Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Sebat Gençlik Spor Kahramanmaraş İstiklal CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Sebat Gençlik Spor Kahramanmaraş İstiklal maçı ne zaman, saat kaçta, kaç kaç Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?, kaç kaç? Denizlispor Büyükçekmece Tepecik Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Denizlispor Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Eylül Turgutlu 1984 Ağrı 1970 SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig 7 Eylül Turgutlu 1984 Ağrı 1970 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç Niğde Belediyesi Bursa Nilüfer FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Niğde Belediyesi Bursa Nilüfer FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mardin 1969 Spor Erciyes 38 Futbol SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mardin 1969 Spor Erciyes 38 Futbol SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zonguldak SSK Kırıkkale FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Zonguldak SSK Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? İzmir Çoruhlu FK Edirnespor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig İzmir Çoruhlu FK Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });