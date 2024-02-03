3 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Başakşehir - İstanbulspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Başakşehir - İstanbulspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, BAŞAKŞEHİR – İSTANBULSPOR CANLI: Başakşehir – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir İstanbulspor canlı yayın linki!

BAŞAKŞEHİR – İSTANBULSPOR CANLI İZLE

Başakşehir – İstanbulspor maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1'i Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz. Aynı şekilde beIN Sports Tod TV'yi de Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile İstanbulspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 03 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.