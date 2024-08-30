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Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri kimler oldu?

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım olan ve ikinci torbadan kuraya giren RAMS Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Peki, Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri kimler oldu? İşte Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri

Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri! Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım olan ve ikinci torbadan kuraya giren RAMS Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Peki, Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri kimler oldu? İşte Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri haberimizde...

BAŞAKŞEHİR'İN KONFERANS LİGİ RAKİPLERİ

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan RAMS Başakşehir'in lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Turuncu-lacivertliler, Kopenhag (D), Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge (D), Petrocub, Celje (D) ile eşleşti.

RAMS BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ

Turuncu-lacivertliler, lig aşamasındaki rakipleri;

Kopenhag (D)

Heidenheim

Rapid Wien

Cercle Brugge (D)

Petrocub

Celje (D)

Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri kimler oldu?

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

1. Hafta: 3 Ekim 2024

2. Hafta: 24 Ekim 2024

3. Hafta: 7 Kasım 2024

4. Hafta: 28 Kasım 2024

5. Hafta: 12 Aralık 2024

6. Hafta: 19 Aralık 2024

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 28 Mayıs 2025

Konferans Ligi'nde lig aşamasının ardından oynanacak play-off turunun Kura çekimi 31 Ocak'ta, diğer turların kura çekimi ise 20 Aralık'ta yapılacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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