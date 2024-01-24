Başakşehir ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın detaylarına dair bilgilerin yer aldığı haberimizde, maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler bulunmaktadır. Merakla beklenen maçın detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir ve Fenerbahçe maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacaktır.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek maç, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanaktır.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Merakla beklenen Başakşehir ve Fenerbahçe maçı, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşecek.