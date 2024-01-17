Başakşehir - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir - Boluspor maçı nereden izlenir?

17 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Denizli spor - Boluspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Başakşehir - Boluspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Başakşehir - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Boluspor maçı nereden izlenir?

BAŞAKŞEHİR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

17 Ocak 2024 tarihinde Başakşehir ile Boluspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 13:00'tir ve mücadele, İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Canlı yayın izlemek isteyenler A Spor kanalını tercih edebilirler. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)