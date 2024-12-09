Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de Net Global Sivasspor ile oynanan maçta sakatlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpten yapılan açıklamalara göre, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı futbolseverleri endişelendirdi. Taraftarlar şimdi, "Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı?" ve " Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı? Barış Alper Yılmaz sağlık durumu ne? Detaylar haberimizde...

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLANDI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de Net Global Sivasspor ile oynanan maçta sakatlandı.

TFF'DEN BARIŞ ALPER YILMAZ AÇIKLAMASI

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübünün ve A Milli Takımı'nın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur." denildi.