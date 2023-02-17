Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Barbaros Hayreddin bugün var mı, yok mu? Barbaros Hayreddin ne zaman başlayacak? Barbaros Hayreddin yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Yalı Çapkını 21.bölüm ne zaman? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Trt 1'in sevilen dizisi Barbaros Hayreddin:Sultanın Fermanı'nın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. TRT 1'in yayın akışında Barbaros Hayreddin dizisini göremeyen kullanıcılar, Barbaros Hayreddin yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Barbaros Hayreddin bugün var mı, yok mu? Barbaros Hayreddin ne zaman başlayacak? Barbaros Hayreddin yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

BARBAROS HAYREDDİN:SULTANIN FERMANI BUGÜN VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaros Hayreddin:Sultanın Fermanı, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. TRT 1'de bugün Miraç Kandili sebebiyle Miraç özel programı yayınlanacaktır.