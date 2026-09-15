Bankaların emekli promosyon kampanyaları Eylül 2026'da yenilendi

Eylül 2026 döneminde bankaların emekli promosyon kampanyaları, maaş tutarı ve ek ürün koşullarına göre farklı ödeme seçenekleriyle yenilendi.

Maaşını taşıyan veya promosyon taahhüdünü yenileyen SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri bu kampanyalardan yararlanabiliyor. Ödemeler; otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, sigorta veya ek hesap koşullarının yerine getirilmesiyle artırılabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi