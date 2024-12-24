Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
Bakan Yerlikaya olay yerinde! Patlamada ölü sayısı değişti
Suriye'de tüm muhalif gruplar Savunma Bakanlığı altında birleşecek
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı

Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor

Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde tüm bankalara kayıt dışı ekonomide denetimleri sıklaştırmak için talimat verdi. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerinde paranın kaynağını resmi belgelerle ibraz etmek zorunlu olacak.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye yönelik mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerine yönelik denetimlerin sıkılaştırılması amacıyla tüm bankalara talimat gönderildi. 1 Ocak 2025'ten itibaren, bankalarda nakit işlemlerin kaynağını resmi belgelerle kanıtlama zorunluluğu başlayacak.

2025'TE BANKALARDA YENİ DÜZEN

Kayıt dışı ekonomiye karşı 2025'te yeni bir sistem hayata geçirilecek. Türkiye'nin 81 ilindeki banka çalışanları, nakit para işlemlerinde müşterilerden paranın kaynağını ve kullanım amacını soracak.

RESMİ BELGELER ZORUNLU OLACAK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu süreçte gerekli evrakların hazır bulundurulması gerektiğini vurguladı. Döviz bozdurma fişi, altın satış faturası ya da araç ve konut satış belgeleri gibi dokümanları sunamayanlar detaylı incelemeye tabi tutulacak.

KAYNAĞI BELİRSİZ İŞLEMLER YASAKLANIYOR

1 Ocak 2025'ten itibaren, kaynağı belirsiz paralarla işlem yapılmasına izin verilmeyecek. Belgelerini eksiksiz hazırlayanlar sorun yaşamazken, eksik ya da yanlış bilgi verenler için araştırma süreci başlatılacak.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Finans
img

Messi hakkında söylenenleri duyunca kahkahalara boğuldu
img

Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
img

'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
'Sığınmacılarla ilgili 2 duruma dikkat etmeliyiz'
"Sığınmacılarla ilgili 2 duruma dikkat etmeliyiz"
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği görüntüyle umutlandı: Videodaki benim oğlum
Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı

Son Dakika Haberleri

Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm CANLI HD izle Star TV! 25 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Bahar 30. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 24-25 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Aralık Menemen, Ödemiş, Seferihisar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 24-25 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Aralık Sincan, Yenimahalle, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.