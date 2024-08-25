Bandırmaspor Çorum FK CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Bandırmaspor Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor Çorum FK maçı hangi kanalda? Bandırmaspor Çorum FK maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bandırmaspor Çorum FK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor Çorum FK maçını hangi kanal veriyor? İşte Bandırmaspor Çorum FK maçı yayın bilgisi haberimizde!

BANDIRMASPOR ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor ile Çorum FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV kanalından canlı maç izlenebilecek.

BANDIRMASPOR ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Wolfsburg-Bayern Münih Maçı, 25 Ağustos Pazar günü oynanacak. Wolfsburg-Bayern Münih Maçı, saat 16:30 başlayacak.

BANDIRMASPOR ÇORUM FK MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Bandırmaspor-Çorum FK Maçı 11'ler:

BANDIRMASPOR ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bandırmaspor Çorum FK maçı, Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.