Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi Neriman kimdir, kim canlandırıyor? ' Özlem Türkad' kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?

BALKAN NİNNİSİ NERİMAN KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Neriman karakterini "Özlem Türkad" canlandırmaktadır.

ÖZLEM TÜRKAD KİMDİR?

Ayşe Özlem Türkad (d. 10 Ağustos 1971; İstanbul), Türk tiyatrocu, sinema ve dizi oyuncusudur. Özellikle Seksenler dizisindeki Rukiye karakteri ile bilinen ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar mezunu olan oyuncu, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev almaktadır.

Doğum tarihi : 10 Ağustos 1971

Kaç yaşında : 50 yaşında

Nereli : İstanbul

Boy : 1,6 m

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