TRT 1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi bugün 21. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Balkan Ninnisi canlı izle! TRT 1 Balkan Ninnisi 21. bölüm canlı izle! Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Balkan Ninnisi canlı izleme linki var mı? 8 Aralık TRT 1 canlı izle!

Balkan Ninnisi, ilk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi. Balkan Ninnisi canlı izle! 8 Aralık TRT 1 Balkan Ninnisi 21. bölüm canlı izle! Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

BALKAN NİNNİSİ CANLI İZLE!

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konak halkı, Murat'ın hayatta olma ihtimaliyle ilgili son umudunu da kaybettikten sonra, sevdiklerine daha sıkı sarılır. Süleyman ve Nina, Jovanka ve Ertan'ın mutluluğu için her şeyi yapar. Diğer yandan Elena, eskiye dair tüm sırları ortaya çıkarıp, bu kez herkesin mutlu olması için elinden geleni yapacaktır. Konakta keyifler yerine gelmeye başlamışken, Şefo ve Ayşen aşkı ortalığı karıştıracaktır.

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertan ve Jovanka tüm engellere rağmen evlenerek birbirine kavuşmanın mutluluğunu yaşarlar. Diğer yandan Süleyman ve Nina da kızlarını bulmak için İstanbul'a gider. Süleyman ve Nina kızlarına kavuşabilecek mi? Süleyman'ın yokluğunda köfteci dükkanını çalıştırmayı başaramayan Arif, Ertan ve Zafer, Süleyman'ın döneceği gün paniğe kapılır onun hoşuna gidecek bir karşılama yaparlar… Süleyman iflas ettiğini öğrenince nasıl bir tepki verecektir?

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso