Balık sezonu ne zaman açılıyor? 2025 balık av yasağı ne zaman bitiyor?

2025 yılı balık av yasağı, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla Nisan ayında yürürlüğe girdi. Bu dönemde deniz, göl, gölet ve baraj gibi sularda ticari amaçla balık avcılığına izin verilmiyor. Yasağın sürdüğü süreçte sadece belirli tarihlerden itibaren amatör olta balıkçılığına kısıtlı şekilde müsaade ediliyor. Balık sezonu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 yılı balık av yasağı, 1 Eylül 2025 tarihinde sona erecek ve bu tarihle birlikte yeni balıkçılık sezonu resmen başlayacak. Yasak döneminin tamamlanmasıyla birlikte, ticari balıkçı tekneleri yeniden denize açılarak avcılık faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edebilecek. Bu tarih, hem balıkçılar hem de deniz ürünleri sektöründeki tüm paydaşlar için büyük önem taşıyor. 1 Eylül, sadece av yasağının bitişi değil, aynı zamanda balık mevsiminin başlangıcı olarak da kabul ediliyor. Bu dönemde özellikle hamsi, palamut, istavrit gibi türlerin tezgahlarda yerini almasıyla birlikte, hem tüketici hareketleniyor hem de denizlerde ekonomik canlılık başlıyor.

OLTA İLE BALIK TUTMAK NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Amatör balıkçılar için olta ile balık tutma faaliyetleri, 15 Nisan'da başlayan av yasağıyla birlikte bazı bölgelerde tamamen durdurulurken, bazı iç sularda sınırlı şekilde sürdürülebiliyor. Ancak bu süreçte, avlanacak balık türlerine ilişkin özel yasaklara dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Av yasağının sona ermesiyle birlikte, denizlerde amatör olta balıkçılığı da yeniden serbest hale gelecek ve hobi severler denizle buluşmanın keyfini özgürce yaşayabilecek.

GÖLETLERDE VE BARAJLARDA BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Tatlı su balıkçılığı kapsamında gölet ve barajlardaki av yasağı, 15 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu yasak, balık türlerinin üreme dönemini koruma altına almayı hedeflerken, yasağın sona erme tarihleri ise bölgesel şartlara ve avlanacak balık türlerine göre değişkenlik gösteriyor. Genellikle 1 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında kademeli olarak kaldırılan yasakların detayları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan "Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Tebliği" doğrultusunda belirleniyor. Bu çerçevede avcıların, bölgesel düzenlemeleri dikkatle takip etmesi gerekiyor.

TATLI SU BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Tatlı su balıkçılığında sazan, yayın ve turna gibi türler için av sezonu çoğunlukla 1 Temmuz itibarıyla açılıyor. Ancak bu tarihler, bölgesel farklılıklara ve ekosistem koşullarına göre değişebildiği için her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel av takviminin takip edilmesi büyük önem taşıyor. Avcıların cezai durumlarla karşılaşmamak adına yerel kuralları dikkate alması gerekiyor.