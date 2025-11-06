Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Komisyona sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak zam oranlarına ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI HEDEF ENFLASYONA GÖRE BELİRLENECEK

Bakan Şimşek, vergi ve harç artışlarının yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı yerine, hedeflenen enflasyon oranı dikkate alınarak belirleneceğini söyledi. "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak, bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması gündemimizde." ifadelerini kullandı.

2026 HEDEF ENFLASYONU YÜZDE 16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz aylarda açıklanan Orta Vadeli Program (2026-2028) çerçevesinde, 2026 yılı için hedef enflasyonun yüzde 16 olacağını duyurmuştu.

Yılmaz, "2024'te yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun 2025'te yüzde 28,5'e, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a ve 2028'de yüzde 8'e gerileyerek kalıcı olarak tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz." demişti.

ZAMLARDA 9,49 PUANLIK İNDİRİM

Bu açıklamaların ardından, 2026 yılında vergi, ceza ve harçlarda yapılacak artış oranı da netleşti. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenirken, hedef enflasyonun yüzde 16 olması nedeniyle, zamların bu orana göre yapılması durumunda yaklaşık yüzde 9,49 daha düşük bir artış uygulanacak.

Bu kapsamda, pasaport ve ehliyet harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik ve çevre cezaları gibi birçok kalemde zam oranları hedef enflasyona göre revize edilecek.