Haberler

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Bakan Şimşek, vergi ve harç artışlarının yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı yerine, hedeflenen enflasyon oranı dikkate alınarak belirleneceğini belirtti. 2026 yılı enflasyonunun yüzde 16 olması beklenirken vergi, ceza ve harçlardaki artış oranını yüzde 9,49 daha aşağıya çekilebilir.

  • Vergi, ceza ve harçlardaki artış oranları 2026 yılında %25,49 yeniden değerleme oranı yerine %16 hedef enflasyon oranına göre belirlenecek.
  • 2026 yılı hedef enflasyon oranı %16 olarak açıklandı.
  • Vergi, ceza ve harçlardaki artış oranında %9,49'luk bir indirim uygulanacak.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Komisyona sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak zam oranlarına ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI HEDEF ENFLASYONA GÖRE BELİRLENECEK

Bakan Şimşek, vergi ve harç artışlarının yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı yerine, hedeflenen enflasyon oranı dikkate alınarak belirleneceğini söyledi. "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak, bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması gündemimizde." ifadelerini kullandı.

2026 HEDEF ENFLASYONU YÜZDE 16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz aylarda açıklanan Orta Vadeli Program (2026-2028) çerçevesinde, 2026 yılı için hedef enflasyonun yüzde 16 olacağını duyurmuştu.

Yılmaz, "2024'te yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun 2025'te yüzde 28,5'e, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a ve 2028'de yüzde 8'e gerileyerek kalıcı olarak tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz." demişti.

ZAMLARDA 9,49 PUANLIK İNDİRİM

Bu açıklamaların ardından, 2026 yılında vergi, ceza ve harçlarda yapılacak artış oranı da netleşti. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenirken, hedef enflasyonun yüzde 16 olması nedeniyle, zamların bu orana göre yapılması durumunda yaklaşık yüzde 9,49 daha düşük bir artış uygulanacak.

Bu kapsamda, pasaport ve ehliyet harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik ve çevre cezaları gibi birçok kalemde zam oranları hedef enflasyona göre revize edilecek.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt

MSB'den büyük tartışma yaratan "Suriyeli öğrenci" iddiasına yanıt
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü

Her şey bir anda oldu! Yer altından yükselen alevler otomobili yuttu
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü

Her şey bir anda oldu! Yer altından yükselen alevler otomobili yuttu
500 bin sosyal konutta TC Kimlik numarası şartı! Başvuru günleri belli oldu

500 bin konutta kimlik numarası şartı! Günler belli oldu
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler

Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Semih Çelik'in mezarını parçaladılar

Semih Çelik'in mezarını parçaladılar
Güllü'nün ölümüyle ilgili kızından çarpıcı ifade

İtiraf niteliğindeki mesajların ardından kızının ifadesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.