Bakan Işıkhan: Ocak-Ağustos'ta 947 binden fazla kişi İŞKUR ile işe yerleştirildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un yılın ilk sekiz ayında 947 binden fazla kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı. Bakan, 2,2 milyondan fazla bireysel görüşme yapıldığını ve 1,6 milyondan fazla açık iş tespit edildiğini belirtti.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla Ocak- Ağustos döneminde 947 binden fazla kişinin işe yerleştirildiğini duyurdu.
Açıklamada, bu süreçte 2,2 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirildiği ve işverenlerin talepleri doğrultusunda 1,6 milyondan fazla açık iş tespit edildiği belirtildi. İŞKUR'un istihdamı destekleyici uygulamalarının sürdüğü vurgulandı.
Işıkhan, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek istihdamı güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Bakan, vatandaşlara "Unutma İŞKUR'da iş var" çağrısında bulundu.