Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu da takıma veda etti. Galatasaray, Cedric Bakambu'nun 5 milyon euro bonservis ve 5.05 milyon euro bonus karşılığında Real Betis'e transfer olduğunu açıkladı. Bakambu gitti mi? Cedric Bakambu hangi takıma gitti?

BAKAMBU GİTTİ Mİ?

Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu da takıma veda etti.

Galatasaray, Cedric Bakambu'nun 5 milyon euro bonservis ve 5.05 milyon euro bonus karşılığında Real Betis'e transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cédric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompié SAD, şirketimize net 5.000.000 euro garanti ücret ile net 5.050.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Real Betis de oyuncuyu transferin bitimine dakikalar kala La Liga resmi sitesinde tescil ettirdi.