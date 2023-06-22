Bahar Pilavı tarifi! Masterchef Bahar Pilavı nasıl yapılır? Bahar Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Bahar Pilavı hangi yöreye ait?
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Masterchef 22 Haziran ana kadroya girme ilk turunda şefler tarafından Bahar Pilavı yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Bahar Pilavı nasıl yapılır? Bahar Pilavı yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Bahar Pilavı yemek tarifi! Bahar Pilavı nasıl yapılır? Ömür Şef'in şef tabağı hangisi? Bahar Pilavı yemek tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Bahar Pilavı tarifi oldu. Peki en güzel Bahar Pilavı yemek tarifi nasıldır? Bahar Pilavı yemeği nasıl yapılır? Bahar Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Ömür Şef'in şef tabağı nedir?
22 Haziran 2023 Masterchef'te Ömür Şef'in şef tabağı Bahar Pilavı ve Barbun oldu.
- 2 su bardağı pilavlık pirinç
- 3 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
- 1 adet soğan
- 2 adet havuç
- 1 adet kabak
- 1 adet dolmalık biber
- 1 su bardağı bezelye (isteğe bağlı)
- Tuz
- Karabiber
- İlk olarak pirinci yıkayın. Bunun için pirinci bol suyla yıkayın ve suyu süzün. Bu işlemi yaparak pirincin fazla nişastasını uzaklaştırıp, pilavın daha güzel olmasını sağlayabilirsiniz.
- Sebzeleri hazırlamaya başlayın. Soğanı yemeklik doğrayın. Havuçları rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın. Kabakları da aynı şekilde küçük küpler halinde doğrayın. Dolmalık biberi de küçük doğrayın.
- Tencereye tereyağını veya sıvı yağı ekleyin ve eritin. Soğanı tencereye ekleyin ve kısık ateşte pembeleşene kadar kavurun.
- Havuçları tencereye ekleyin ve birkaç dakika kadar kavurun. Ardından kabakları ve dolmalık biberi de ekleyin. Sebzeler hafifçe yumuşayana kadar kavurma işlemine devam edin.
- Sebzeler yumuşadığında süzülmüş pirinci tencereye ekleyin. Pirinçleri birkaç dakika kavurun, böylece tüm taneler yağ ile kaplanmış olur.
- 3 su bardağı suyu tencereye ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyerek karıştırın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın, tencerenin kapağını kapatın ve pilav suyunu çekene kadar pişirin.
- Pilav suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatın. Tencerenin kapağını açmayın ve pilavın demlenmesi için 10-15 dakika bekletin.
- Demlenme süresi sonunda bahar pilavını karıştırın ve servis yapın.
- Bahar pilavı, genellikle etli veya tavuklu yemeklerle birlikte servis edilir. Afiyet olsun!