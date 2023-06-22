Bahar Pilavı tarifi! Masterchef Bahar Pilavı nasıl yapılır? Bahar Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Bahar Pilavı hangi yöreye ait?

Masterchef 22 Haziran ana kadroya girme ilk turunda şefler tarafından Bahar Pilavı yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Bahar Pilavı nasıl yapılır? Bahar Pilavı yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Bahar Pilavı yemek tarifi! Bahar Pilavı nasıl yapılır? Ömür Şef'in şef tabağı hangisi? Bahar Pilavı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Bahar Pilavı tarifi oldu. Peki en güzel Bahar Pilavı yemek tarifi nasıldır? Bahar Pilavı yemeği nasıl yapılır? Bahar Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Ömür Şef'in şef tabağı nedir?

ÖMÜR ŞEF'İN ŞEF TABAĞI NEDİR?

22 Haziran 2023 Masterchef'te Ömür Şef'in şef tabağı Bahar Pilavı ve Barbun oldu.

BAHAR PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık pirinç

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

1 adet soğan

2 adet havuç

1 adet kabak

1 adet dolmalık biber

1 su bardağı bezelye (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

BAHAR PİLAVI NASIL YAPILIR?