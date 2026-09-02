Haberler

Bağ-Kur'da prim eşitliği reformu: 'Sıfır borç' detayı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SGK uzmanı İsa Karakaş, Bağ-Kur'luların merakla beklediği prim gün sayısı eşitlenmesi reformunda 'sıfır borç' detayının kulis bilgilerini paylaştı. Düzenleme, esnafın emeklilik şartlarını değiştirebilir.

Küçük esnafın uzun süredir gündeminde olan prim gün sayısının eşitlenmesi düzenlemesi kritik bir aşamaya geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, milyonlarca Bağ-Kur'lunun takip ettiği reform için hazırlıklar hız kazandı. Karakaş, 'sıfır borç' detayının tüm ayrıntılarını değerlendirdi.

Kendi hesabına çalışanlar 4/1-b statüsünde, yani Bağ-Kur kapsamında yer alıyor. Şirket ortaklarından mahalledeki esnafa kadar geniş bir kesim bu sistemin içinde bulunuyor. Herhangi bir işverene bağlı olmadan isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler de 4/1-b kapsamında değerlendiriliyor. Ancak emeklilik için gereken prim gün sayısı ve diğer koşullar, sigortalılığın başlangıç tarihine göre farklılık gösteriyor ve üç ayrı dönemde ele alınıyor.

EYT düzenlemesiyle birlikte 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı. Ancak bu düzenleme Bağ-Kur kapsamındaki esnafı aynı ölçüde sevindirmedi. Özellikle prim gün sayısındaki farklılık, yıllardır kendi işini yapan milyonlarca esnaf için emeklilikte önemli bir engel olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 milyon euroluk yıldız tesise çöp poşetiyle geldi! Görenler şaştı kaldı

İlk başta dilenci zannedebilirsiniz ama işin aslı çok başka
İş için İstanbul'a geldi, hayatının şokunu yaşadı! Dövüp gasp ettiler

Kim bunlar? İş için İstanbul'a gelen vatandaşa kabusu yaşattılar
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil

30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan Tatil Pozları!
Türkiye’de tasfiye sürecindeki BingX, fenomenlerle referans çalışmalarına devam ediyor

BingX, fenomenlerle referans çalışmalarına devam ediyor
Doktor İhmali küçük çocuğu felç bıraktı! Ama yaşam mücadelesini bırakmadı

Yapay zekanın bildiğini doktor bilemedi! Çocuğun hayatıyla oynadılar