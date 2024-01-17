Son dönemde Bağ-Kur emekli prim gün sayısında bir değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Bağ-Kur emeklileri ve potansiyel emekliler, prim gün sayısının kaç olduğunu ve bu sayının düşüp düşmediğini öğrenmek istiyor.Vatandaşlar tarafından Bağkur emekli prim günü sayısı araştırılmaktadır. Peki, Bağ-Kur emekli prim günü düştü mü? Bağkur emekli prim günü kaç gün oldu? Detaylar haberimizde...

BAĞ-KUR EMEKLİ PRİM GÜNÜ DÜŞTÜ MÜ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emekliliği için gerekli prim günü sayısı hakkında açıklama yaptı. Işıkhan, prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek." dedi.