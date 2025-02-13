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AZ Alkmaar Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'ler

AZ Alkmaar Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'ler
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AZ Alkmaar Galatasaray maç kadrosu 11'ler belli oluyor! AZ Alkmaar Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi AZ Alkmaar Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

AZ Alkmaar Galatasaray 11'ler! AZ Alkmaar Galatasaray maç kadrosu 11'ler belli oluyor! AZ Alkmaar Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi AZ Alkmaar Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇ KADROSU

AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'ler şöyle:

AZ Alkmaar muhtemel 11: Owusu - Oduro, Kasius, Goes, Penetra, Wolfe, Mijnans, Clasie, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrot.

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Sallai, Kaan, Sara, Jelert, Mertens, Morata, Barış

AZ ALKMAAR GALATASARAY İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

AZ Alkmaar Galatasaray ilk 11'ler henüz açıklanmadı. 11'ler açıklandığında haberimizde yer alacak.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada süre alamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez'den de yararlanamayacak.

Ayrıca isimleri UEFA listesinde yer almayan yeni transferler Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay'ın yanı sıra genç oyuncular Eyüp Aydın ile Gökdeniz Gürpüz de yarın sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens ve yarın kadroda olması beklenmeyen Yunus Akgün sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

AZ Alkmaar'da ise Kristijan Belic cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Wouter Goes, Dave Kwakman ile Ruben van Bommel de sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek.

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