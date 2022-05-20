Ayşe Çağırır kimdir? Dünya Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şampiyonlukları neler? Hayatı ve biyografisi! - Haberler

Milli boksör Ayşe Çağırır 2022 dünya şampiyonu oldu. Spor severler, Ayşe Çağırır kimdir? Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şampiyonlukları neler? merak etti. Peki, Ayşe Çağırır kimdir?

AYŞE ÇAĞIRIR KİMDİR?

Ayşe Çağırır (1995), Türk boksör. 2022 Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

Ayşe Çağırır doğum tarihi : 1 Ocak 1995

Ayşe Çağırır kaç yaşında : 27 yaşında

Ayşe Çağırır nereli : Kahramanmaraş

Ayşe Çağırır mesleği ne : Boksör

Ayşe Çağırır, 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Kariyeri

Romanya'ın başkenti Bükreş'te düzenlenen 2014 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalya kazandı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin İstanbul kentindeki Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Ayşe Çağırır, finalde Kazak Alua Balkibekova'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. Son 32 turunda Özbek Marjona Savrieva'yı, son 16 turunda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı 5-0 skorlarla, yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i 4-1 yenerek finale çıkmıştı.

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