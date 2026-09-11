AYM, memur emeklilerinin seyyanen ödeme davasında dosyaları birleştirdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), memur emeklilerinin 2023 yılında çalışan memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen ödemenin kendilerine de yansıtılması talebiyle açtığı davada 6 Ağustos 2026'da dosyaların birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme, aynı konudaki ikinci bireysel başvuruyu daha önce açılan ana dosyayla birleştirdi. Bu karar, zammın onaylandığı ya da reddedildiği anlamına gelmiyor; benzer taleplerin tek çatı altında toplanıp esastan incelemenin daha hızlı yürütülmesi amaçlanıyor.

Şu an emekliye 25 bin TL seyyanen zam yapılmasını veya geriye dönük ödeme verilmesini kesinleştiren nihai bir karar yok. Kamuoyunda konuşulan 25 bin TL seyyanen zam ve 1 milyon TL'ye ulaşan geriye dönük ödeme iddiaları, 2023 yılındaki 8 bin 77 TL'lik tutarın bugünkü ekonomik koşullara ve enflasyon verilerine göre yapılan tahmini hesaplamalara dayanıyor. Gözler yüksek mahkemeden çıkacak esasa ilişkin karara çevrildi.

AYM önündeki mevcut başvuru, görevdeki memurlar ile memur emeklileri arasındaki farktan doğduğu için SSK ve Bağ-Kur emeklilerini doğrudan kapsamıyor. Memur emeklileri davanın doğrudan tarafı; çıkacak emsal karar ilk olarak bu grubu etkileyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine benzer bir ödeme yapılabilmesi için TBMM tarafından yeni bir kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. Ekonomi yönetimi ve yasal mevzuata ilişkin resmi açıklamalar takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi