Aylık akbil ne kadar? 2024 İETT AKBİL ÜCRETLERİ! Abonman ne kadar zam geldi?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam yapıldı. Toplu taşımaya yapılan zammın ardından aylık akbile ne kadar zam geldi merak konusu oldu. Arama motorlarında abonman aylık ücretleri sorgulatılıyor. Akbil tarife ücretleri merak konusu oldu. Peki, Aylık akbil ne kadar? 2024 İETT AKBİL ÜCRETLERİ! Abonman ne kadar zam geldi? Detaylar haberimizde...

TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi.

TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

AYLIK AKBİL ÜCRETİ 2024!

Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL'den 18.07 TL'ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu. Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye çıktı. Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1177 TL'den 1388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.