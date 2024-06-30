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Avusturya kalecisi kimdir? Avusturya kalecisi Pentz kim, hangi takımda oynuyor?

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A Millî Takımımızın 2 Temmuz 2024 Salı günü TSİ 22.00'de Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşılaşacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu müsabakası öncesi detaylar araştırılıyor. Peki, Avusturya kalecisi kimdir? Avusturya kalecisi Pentz kim, hangi takımda oynuyor?

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan üç takım adını son 16 turuna yazdırdı. Portekiz grubu lider olarak tamamlarken Türkiye ise grup ikinci olarak üst tura çıktı. Çekya karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle galip gelen A Milli Takım'da gözler Avusturya maçına çevrildi. Avusturya kalecisi kimdir? Avusturya kalecisi Pentz kim, hangi takımda oynuyor?

AVUSTURYA KALECİSİ PENTZ KİM, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 2 Ocak 1997 (27 yıl yaşında), Avusturya

Boy: 1.82

Patrick Pentz (d. 2 Ocak 1997), kaleci pozisyonunda görev yapan Avusturyalı millî futbolcudur.

Osman Demir
Osman Demir
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