Avrupa Şampiyonası kaç yılda bir yapılır? Avrupa Şampiyonası'na kaç ülke katılıyor? EURO 2024 maçları nerede?

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na kaç ülke katıldığı merak edilirken en çok Avrupa kupasını kazanan ülkeler araştırılıyor. EURO 2024 maçları nerede ve ne zaman yapıldığı gündeme geliyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kaç takım var? Detaylar haberimizdedir…

AVRUPA ŞAMPİYONASI KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Avrupa Şampiyonası, diğer adıyla UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, dört yılda bir düzenleniyor. Turnuvaya UEFA'ya üye olan ülkeler arasından 24 milli takım katılıyor.

EURO 2024 MAÇLARI NEREDE YAPILIYOR?

EURO 2024 maçları Almanya'da düzenlenecek. Turnuva, Almanya'nın farklı şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Almanya, turnuvaya ev sahipliği yapacak 10 farklı şehir ve stadyumu belirlemiştir.