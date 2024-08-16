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AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu?

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Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam geldi mi, ne kadar oldu ve Avrasya Tüneli zam uygulaması ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretleri, 2024'te araç tipine göre farklılık göstermektedir. Peki, Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu?

Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Köprü ve otoyollara gelen zamlardan sonra Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde de artış yaşandı. 2024 yılında Avrasya Tüneli'ne zam yapılmış olup, geçiş ücretleri bu kapsamda artış göstermiştir. Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Detaylar haberimizdedir…

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2024?

Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 40 zam yapılırken otomobil geçiş ücreti 112 TL'den 156 TL'ye yükseldi.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu?

AVRASYA TÜNELİ TEK GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 156 TL, minibüsler için 234 TL, motosikletler için ise 60,80 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece 00:00'dan sabah 05:00'a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 78 TL, minibüsler için 117 TL, motosikletler için ise 30,40 TL olarak uygulanacaktır."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Avrasya Tüneli Ekonomi Zam Ulaşım Gündem Finans Ekonomi Haberler

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