Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Augsburg - Hoffenheim maçı şifresiz mi?

Almanya Bundesliga hedefine ulaşmak isteyen Augsburg - Hoffenheim bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Augsburg - Hoffenheim maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman?

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17-02-2023 AUGSBURG VS HOFFENHEIM MAÇI HANGI KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Augsburg ile Hoffenheim arasındaki Almanya Bundesliga maçı, Idman TV, Bein Sports 4, Bilyoner TV, Tivibu Spor 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

AUGSBURG-HOFFENHEIM MAÇI IDMAN TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Idman TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

AUGSBURG-HOFFENHEIM MAÇI BEIN SPORTS 4 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

AUGSBURG-HOFFENHEIM MAÇI BILYONER TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

AUGSBURG-HOFFENHEIM MAÇI TIVIBU SPOR 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1, Tivibu 78 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

AUGSBURG-HOFFENHEIM MAÇI HANGİ GÜN?

Augsburg-Hoffenheim Maçı, 17 Şubat Cuma günü oynanacak.

AUGSBURG-HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA?

Augsburg-Hoffenheim Maçı, saat 22:30 başlayacak.

AUGSBURG-HOFFENHEIM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Augsburg ve Hoffenheim, karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Augsburg'da, WWK Arena Stadyumu'nda oynanacak.