Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Augsburg - Hoffenheim maçı şifresiz mi?
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Almanya Bundesliga hedefine ulaşmak isteyen Augsburg - Hoffenheim bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Augsburg - Hoffenheim maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman?
Almanya Bundesliga heyecanla beklenen müsabakada Augsburg - Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Augsburg - Hoffenheim maçı şifresiz mi? Augsburg - Hoffenheim maçı hakemi kim? Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Augsburg - Hoffenheim maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Augsburg ile Hoffenheim arasındaki Almanya Bundesliga maçı, Idman TV, Bein Sports 4, Bilyoner TV, Tivibu Spor 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Idman TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Tivibu Spor 1, Tivibu 78 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Augsburg-Hoffenheim Maçı, 17 Şubat Cuma günü oynanacak.
Augsburg-Hoffenheim Maçı, saat 22:30 başlayacak.
Augsburg ve Hoffenheim, karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Augsburg'da, WWK Arena Stadyumu'nda oynanacak.