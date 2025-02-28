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Audi Brüksel'deki dev fabrikasının kapısına kilit vurdu

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Alman otomobil devi Audi, Brüksel'deki büyük fabrikasının kapısına kilit vurdu. Bu gelişme, otomobil sektöründeki son darbe oldu ve binlerce işçi işsiz kaldı. Kapanan 76 yıllık üretim tesisinin Meksika'ya taşınacağı bildirildi.

Alman otomobil üreticisi Audi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ve 76 yıldır faaliyet gösteren fabrikasında üretimi sonlandırma kararı aldı. Bu karar, lüks elektrikli araç modeli Q8'in üretiminin Meksika'ya kaydırılmasıyla sonuçlandı.

ÜRETİMİN DURDURULMA NEDENLERİ

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanma sürecine girileceği açıklanmıştı. Yaklaşık 3 bin çalışanı bulunan tesis, Volkswagen Grubu'nun yeni model tahsis etmemesi sebebiyle kapanma sürecine girdi. Bu durum, hem çalışanlar hem de sendikalar arasında huzursuzluğa yol açtı.

ÇALIŞANLARIN TEPKİLERİ VE YÖNETİMİN ADIMLARI

Fabrika kapanmadan önce işçiler, üretimi tamamlanmış araçların anahtarlarına el koyarak tepkilerini gösterdiler. Audi, tesisi satmak için yeni yatırımcılar aramaya başladı ancak 20'den fazla görüşmeye rağmen uygun bir alıcı bulunamadı. Yönetim ve çalışanlar arasında yapılan görüşmeler sonucunda, işçilere yasal kıdem tazminatları ve hizmet sürelerine göre ikramiye ödenmesine karar verildi.

1949 yılında üretime başlayan Brüksel fabrikası, uzun süre Volkswagen modellerinin üretimini gerçekleştirdikten sonra 2004 yılında Audi modellerine geçiş yaptı. 2018 yılından itibaren ise burada elektrikli Audi e-Tron modelleri üretiliyordu. Forest belediyesinde bulunan tesis, 54 hektarlık bir alana yayılmaktadır. Fabrikanın geleceğiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Belçika'da daha önce de Vilvoorde'deki Renault, Anvers'teki Opel ve Genk'teki Ford fabrikaları kapanmıştı.

KÜRESEL OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DEĞİŞİMLERİN ETKİSİ

Audi'nin Brüksel fabrikasını kapatma kararı, küresel otomotiv sektöründeki hızlı değişimlerin ve elektrikli araç pazarındaki rekabetin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirket, üretim süreçlerini optimize etmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla üretimi farklı bölgelere kaydırma stratejisini benimsiyor.

BELÇİKA OTOMOTİV SANAYİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYIP

Brüksel'deki fabrikanın kapanması, Belçika otomotiv sanayisi için önemli bir kayıp olarak görülüyor. Daha önce de ülkede çeşitli otomobil fabrikalarının kapanmasıyla sektörde daralmalar yaşanmıştı. Audi'nin bu kararı, Belçika'daki otomotiv üretiminin geleceği konusunda endişeleri artırıyor.

Audi Brüksel'deki dev fabrikasının kapısına kilit vurdu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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